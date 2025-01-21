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سعر LINK yVault (YVLINK) المباشر لليوم هو USD 26.41 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر YVLINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LINK yVault الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر LINK yVault خلال اليوم هو -0.84% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LINK yVault (YVLINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ -0.22134097229038 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ +3.5138108850 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ +17.8612388190 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ +14.710421306884978 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.22134097229038 -0.84% 30 يوم $ +3.5138108850 +13.30% 60 يوم $ +17.8612388190 +67.63% 90 يوم $ +14.710421306884978 +125.73%

تحليل سعر LINK yVault (YVLINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LINK yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 24.4$ 24.4 $ 24.4 24 ساعة مرتفع $ 26.99$ 26.99 $ 26.99 عالية طوال الوقت $ 31.43$ 31.43 $ 31.43 تغير السعر (1 ساعة) +4.75% تغير السعر (1يوم) -0.84% تغير السعر (7 أيام) +26.29%

معلومات سوق LINK yVault (YVLINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: