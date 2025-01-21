سعر LINK yVault (YVLINK)
سعر LINK yVault (YVLINK) المباشر لليوم هو USD 26.41. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر YVLINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LINK yVault الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر LINK yVault خلال اليوم هو -0.84%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ -0.22134097229038 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ +3.5138108850 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ +17.8612388190 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LINK yVault مقابل USD هو $ +14.710421306884978 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.22134097229038
|-0.84%
|30 يوم
|$ +3.5138108850
|+13.30%
|60 يوم
|$ +17.8612388190
|+67.63%
|90 يوم
|$ +14.710421306884978
|+125.73%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LINK yVault: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.75%
-0.84%
+26.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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