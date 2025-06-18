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سعر LINEUP (MBS) المباشر لليوم هو USD 0.0030127 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.88M . يتم تحديث سعر MBS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LINEUP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LINEUP خلال اليوم هو -1.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 625.44M

أداء سعر LINEUP (MBS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LINEUP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LINEUP مقابل USD هو $ -0.0004224254 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LINEUP مقابل USD هو $ +0.0015290006 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LINEUP مقابل USD هو $ -0.003405100514776503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.66% 30 يوم $ -0.0004224254 -14.02% 60 يوم $ +0.0015290006 +50.75% 90 يوم $ -0.003405100514776503 -53.05%

تحليل سعر LINEUP (MBS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LINEUP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00279343$ 0.00279343 $ 0.00279343 24 ساعة مرتفع $ 0.00309045$ 0.00309045 $ 0.00309045 عالية طوال الوقت $ 2.58$ 2.58 $ 2.58 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -1.66% تغير السعر (7 أيام) +5.14%

معلومات سوق LINEUP (MBS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: