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سعر LiNEAR Protocol LNR (LNR) المباشر لليوم هو USD 0.00377762 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LNR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LiNEAR Protocol LNR الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.38K - تغيير سعر LiNEAR Protocol LNR خلال اليوم هو -7.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LiNEAR Protocol LNR (LNR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ -0.000291879528163674 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ -0.0015257977 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ +0.0003143588 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ +0.0012650353530575035 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000291879528163674 -7.17% 30 يوم $ -0.0015257977 -40.39% 60 يوم $ +0.0003143588 +8.32% 90 يوم $ +0.0012650353530575035 +50.35%

تحليل سعر LiNEAR Protocol LNR (LNR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LiNEAR Protocol LNR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0037648$ 0.0037648 $ 0.0037648 24 ساعة مرتفع $ 0.00434597$ 0.00434597 $ 0.00434597 عالية طوال الوقت $ 0.116372$ 0.116372 $ 0.116372 تغير السعر (1 ساعة) -2.40% تغير السعر (1يوم) -7.17% تغير السعر (7 أيام) -4.92%

معلومات سوق LiNEAR Protocol LNR (LNR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: