سعر LiNEAR Protocol LNR (LNR)
سعر LiNEAR Protocol LNR (LNR) المباشر لليوم هو USD 0.00377762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LNR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LiNEAR Protocol LNR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.38K
- تغيير سعر LiNEAR Protocol LNR خلال اليوم هو -7.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ -0.000291879528163674 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ -0.0015257977 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ +0.0003143588 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LiNEAR Protocol LNR مقابل USD هو $ +0.0012650353530575035 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000291879528163674
|-7.17%
|30 يوم
|$ -0.0015257977
|-40.39%
|60 يوم
|$ +0.0003143588
|+8.32%
|90 يوم
|$ +0.0012650353530575035
|+50.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LiNEAR Protocol LNR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.40%
-7.17%
-4.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LiNEAR Protocol is an omnichain liquidity staking/restaking platform and the largest DeFi protocol on NEAR.
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