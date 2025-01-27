سعر LineaBank (LAB)
سعر LineaBank (LAB) المباشر لليوم هو USD 0.03674087. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LAB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LineaBank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 184.52K
- تغيير سعر LineaBank خلال اليوم هو -3.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LAB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LAB.
خلال اليوم، كان سعر LineaBank مقابل USD هو $ -0.0011821969248588 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LineaBank مقابل USD هو $ -0.0133050226 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LineaBank مقابل USD هو $ -0.0104506391 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LineaBank مقابل USD هو $ +0.00356886448226174 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0011821969248588
|-3.11%
|30 يوم
|$ -0.0133050226
|-36.21%
|60 يوم
|$ -0.0104506391
|-28.44%
|90 يوم
|$ +0.00356886448226174
|+10.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LineaBank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.28%
-3.11%
-18.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LineaBank is a simple yet outstanding lending protocol, built on the Linea, ConsenSys' zkEVM, is a blockchain protocol based on Ethereum virtual machine technology that provides privacy protection and scalability. LineaBank’s non-custodial lending platform gives users full control over their funds and offers competitive interest rates through a decentralized market that eliminates intermediaries.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LAB إلى AUD
A$0.0584179833
|1 LAB إلى GBP
￡0.029392696
|1 LAB إلى EUR
€0.0349038265
|1 LAB إلى USD
$0.03674087
|1 LAB إلى MYR
RM0.1605576019
|1 LAB إلى TRY
₺1.3123838764
|1 LAB إلى JPY
¥5.7245949547
|1 LAB إلى RUB
₽3.6108927036
|1 LAB إلى INR
₹3.1758808028
|1 LAB إلى IDR
Rp592.5945944561
|1 LAB إلى PHP
₱2.1475038515
|1 LAB إلى EGP
￡E.1.8454939001
|1 LAB إلى BRL
R$0.2178733591
|1 LAB إلى CAD
C$0.0525394441
|1 LAB إلى BDT
৳4.4901017227
|1 LAB إلى NGN
₦57.2286813381
|1 LAB إلى UAH
₴1.54311654
|1 LAB إلى VES
Bs2.05748872
|1 LAB إلى PKR
Rs10.2624598084
|1 LAB إلى KZT
₸19.0663070778
|1 LAB إلى THB
฿1.2414739973
|1 LAB إلى TWD
NT$1.2054679447
|1 LAB إلى CHF
Fr0.033066783
|1 LAB إلى HKD
HK$0.2862113773
|1 LAB إلى MAD
.د.م0.3674087