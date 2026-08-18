سعر Linde xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Linde xStock (LINX) اليوم هو $ 481.08، مع تغير بنسبة 2.33% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LINX الحالي إلى USD هو $ 481.08 لكل LINX.

يحتل Linde xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 204,706، مع عرض متداول قدره 425.51 LINX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LINX بين $ 465.59 (أدنى) و$ 482.6 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 555.96، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 385.09.

على المدى القصير، تحرك LINX بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-0.95% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 104.10.

معلومات سوق Linde xStock (LINX)

القيمة السوقية $ 204.71K$ 204.71K $ 204.71K الحجم (24 ساعة) $ 104.10$ 104.10 $ 104.10 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 114.94M$ 114.94M $ 114.94M إمداد دورة التداول 425.51 425.51 425.51 إجمالي العرض 238,916.6136339264 238,916.6136339264 238,916.6136339264

القيمة السوقية الحالية لـ Linde xStock هي $ 204.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 104.10. العرض المتداول لـ LINX يبلغ 425.51، مع إجمالي عرض 238916.6136339264. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 114.94M.