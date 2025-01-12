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سعر LimoncelloAI (LIMON) المباشر لليوم هو USD 0.00190791 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.08K . يتم تحديث سعر LIMON مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LimoncelloAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 69.78 - تغيير سعر LimoncelloAI خلال اليوم هو +0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00M

أداء سعر LimoncelloAI (LIMON) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LimoncelloAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LimoncelloAI مقابل USD هو $ -0.0009539170 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LimoncelloAI مقابل USD هو $ -0.0012799836 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LimoncelloAI مقابل USD هو $ -0.005532804613395643 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.14% 30 يوم $ -0.0009539170 -49.99% 60 يوم $ -0.0012799836 -67.08% 90 يوم $ -0.005532804613395643 -74.35%

تحليل سعر LimoncelloAI (LIMON)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LimoncelloAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00189817$ 0.00189817 $ 0.00189817 24 ساعة مرتفع $ 0.00191026$ 0.00191026 $ 0.00191026 عالية طوال الوقت $ 0.04620411$ 0.04620411 $ 0.04620411 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.14% تغير السعر (7 أيام) -11.96%

معلومات سوق LimoncelloAI (LIMON)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: