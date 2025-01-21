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سعر LILLIUS (LLT) المباشر لليوم هو USD 0.00189834 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LLT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LILLIUS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62K - تغيير سعر LILLIUS خلال اليوم هو -5.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LILLIUS (LLT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.000115877563061507 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.0006003000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.0006329257 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.000965537903877778 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000115877563061507 -5.75% 30 يوم $ -0.0006003000 -31.62% 60 يوم $ -0.0006329257 -33.34% 90 يوم $ -0.000965537903877778 -33.71%

تحليل سعر LILLIUS (LLT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LILLIUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00184686$ 0.00184686 $ 0.00184686 24 ساعة مرتفع $ 0.00202126$ 0.00202126 $ 0.00202126 عالية طوال الوقت $ 0.04798103$ 0.04798103 $ 0.04798103 تغير السعر (1 ساعة) +0.63% تغير السعر (1يوم) -5.75% تغير السعر (7 أيام) -2.13%

معلومات سوق LILLIUS (LLT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: