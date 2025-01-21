سعر LILLIUS (LLT)
سعر LILLIUS (LLT) المباشر لليوم هو USD 0.00189834. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LLT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LILLIUS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.62K
- تغيير سعر LILLIUS خلال اليوم هو -5.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.000115877563061507 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.0006003000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.0006329257 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LILLIUS مقابل USD هو $ -0.000965537903877778 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000115877563061507
|-5.75%
|30 يوم
|$ -0.0006003000
|-31.62%
|60 يوم
|$ -0.0006329257
|-33.34%
|90 يوم
|$ -0.000965537903877778
|-33.71%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LILLIUS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.63%
-5.75%
-2.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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