سعر lilcat (LILCAT)
سعر lilcat (LILCAT) المباشر لليوم هو USD 0.00001926. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 19.26K. يتم تحديث سعر LILCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق lilcat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.29
- تغيير سعر lilcat خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر lilcat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر lilcat مقابل USD هو $ -0.0000019838 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر lilcat مقابل USD هو $ -0.0000030429 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر lilcat مقابل USD هو $ +0.000001138286205159588 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0000019838
|-10.30%
|60 يوم
|$ -0.0000030429
|-15.79%
|90 يوم
|$ +0.000001138286205159588
|+6.28%
اكتشف أحدث تحليلات سعر lilcat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+1.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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