توكنوميكس Lil Brett (LILB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lil Brett (LILB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lil Brett (LILB) Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.” الموقع الرسمي: https://basedlilbrett.com اشتر LILB الآن!

توكنوميكس Lil Brett (LILB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lil Brett (LILB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 128,94K $ 128,94K $ 128,94K إجمالي العرض: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B العرض المتداول: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 128,94K $ 128,94K $ 128,94K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0,00393158 $ 0,00393158 $ 0,00393158 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0,00012894 $ 0,00012894 $ 0,00012894 معرفة المزيد عن سعر Lil Brett (LILB)

توكنوميكس Lil Brett (LILB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lil Brett (LILB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن LILB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن LILB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس LILB، استكشف السعر المباشر لتوكن LILB!

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