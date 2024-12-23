سعر Lil Brett (LILB)
سعر Lil Brett (LILB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 769.37K. يتم تحديث سعر LILB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lil Brett الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.22K
- تغيير سعر Lil Brett خلال اليوم هو -14.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ -0.000124989836117544 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000124989836117544
|-14.00%
|30 يوم
|$ 0
|-14.33%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lil Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-14.00%
-48.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lil Brett is a fun and vibrant derivative meme token celebrating creativity, hip-hop culture, and artistic expression. Inspired by the meme universe and rap narratives, Lil Brett combines amazing artwork with a laid-back, community-focused vibe. This token brings together fans of hip-hop, meme culture, and crypto innovation, all while offering a playful and entertaining project that’s “just for fun.”
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