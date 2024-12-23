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سعر Lil Brett (LILB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 769.37K . يتم تحديث سعر LILB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lil Brett الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.22K - تغيير سعر Lil Brett خلال اليوم هو -14.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Lil Brett (LILB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ -0.000124989836117544 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lil Brett مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000124989836117544 -14.00% 30 يوم $ 0 -14.33% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lil Brett (LILB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lil Brett: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00393158$ 0.00393158 $ 0.00393158 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -14.00% تغير السعر (7 أيام) -48.92%

معلومات سوق Lil Brett (LILB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: