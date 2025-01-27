سعر Lightning Protocol (LIGHT)
سعر Lightning Protocol (LIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.00595939. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lightning Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.10
- تغيير سعر Lightning Protocol خلال اليوم هو -5.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.000363841404435512 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.0014168169 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.0024321593 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.009908739324313952 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000363841404435512
|-5.75%
|30 يوم
|$ -0.0014168169
|-23.77%
|60 يوم
|$ -0.0024321593
|-40.81%
|90 يوم
|$ -0.009908739324313952
|-62.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lightning Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.97%
-5.75%
-21.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first fully deflationary elastic supply protocol which expands supply by 50% of the Tokens burnt through fees during each cycle.
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