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سعر Lightning Protocol (LIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.00595939 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lightning Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 336.10 - تغيير سعر Lightning Protocol خلال اليوم هو -5.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lightning Protocol (LIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.000363841404435512 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.0014168169 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.0024321593 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lightning Protocol مقابل USD هو $ -0.009908739324313952 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000363841404435512 -5.75% 30 يوم $ -0.0014168169 -23.77% 60 يوم $ -0.0024321593 -40.81% 90 يوم $ -0.009908739324313952 -62.44%

تحليل سعر Lightning Protocol (LIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lightning Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00595445$ 0.00595445 $ 0.00595445 24 ساعة مرتفع $ 0.00634325$ 0.00634325 $ 0.00634325 عالية طوال الوقت $ 1.048$ 1.048 $ 1.048 تغير السعر (1 ساعة) -0.97% تغير السعر (1يوم) -5.75% تغير السعر (7 أيام) -21.82%

معلومات سوق Lightning Protocol (LIGHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: