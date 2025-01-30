سعر Lightbeam Courier Coin (LBCC)
سعر Lightbeam Courier Coin (LBCC) المباشر لليوم هو USD 0.181289. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LBCC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lightbeam Courier Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.31
- تغيير سعر Lightbeam Courier Coin خلال اليوم هو +2.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ +0.00455373 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ +0.0715971717 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ +0.5841747418 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00455373
|+2.58%
|30 يوم
|$ +0.0715971717
|+39.49%
|60 يوم
|$ +0.5841747418
|+322.23%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lightbeam Courier Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.09%
+2.58%
-2.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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