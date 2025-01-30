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سعر Lightbeam Courier Coin (LBCC) المباشر لليوم هو USD 0.181289 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LBCC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lightbeam Courier Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.31 - تغيير سعر Lightbeam Courier Coin خلال اليوم هو +2.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lightbeam Courier Coin (LBCC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ +0.00455373 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ +0.0715971717 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ +0.5841747418 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lightbeam Courier Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00455373 +2.58% 30 يوم $ +0.0715971717 +39.49% 60 يوم $ +0.5841747418 +322.23% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lightbeam Courier Coin (LBCC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lightbeam Courier Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.175787$ 0.175787 $ 0.175787 24 ساعة مرتفع $ 0.181694$ 0.181694 $ 0.181694 عالية طوال الوقت $ 22.35$ 22.35 $ 22.35 تغير السعر (1 ساعة) +0.09% تغير السعر (1يوم) +2.58% تغير السعر (7 أيام) -2.71%

معلومات سوق Lightbeam Courier Coin (LBCC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: