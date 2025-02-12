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سعر Light Defi (LIGHT) المباشر لليوم هو USD 0.00008145 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIGHT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Light Defi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 110.41 - تغيير سعر Light Defi خلال اليوم هو +4.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Light Defi (LIGHT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Light Defi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Light Defi مقابل USD هو $ -0.0000126955 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Light Defi مقابل USD هو $ -0.0000158118 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Light Defi مقابل USD هو $ -0.00001342024916665879 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.23% 30 يوم $ -0.0000126955 -15.58% 60 يوم $ -0.0000158118 -19.41% 90 يوم $ -0.00001342024916665879 -14.14%

تحليل سعر Light Defi (LIGHT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Light Defi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00007793$ 0.00007793 $ 0.00007793 24 ساعة مرتفع $ 0.00008195$ 0.00008195 $ 0.00008195 عالية طوال الوقت $ 0.00345334$ 0.00345334 $ 0.00345334 تغير السعر (1 ساعة) +1.93% تغير السعر (1يوم) +4.23% تغير السعر (7 أيام) +11.16%

معلومات سوق Light Defi (LIGHT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: