سعر Lifty (LQT)
سعر Lifty (LQT) المباشر لليوم هو USD 0.00364717. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.01K. يتم تحديث سعر LQT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lifty الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.66
- تغيير سعر Lifty خلال اليوم هو -3.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 40.31M
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خلال اليوم، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ -0.000127740933918224 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ +0.0001241704 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ -0.0000076043 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000127740933918224
|-3.38%
|30 يوم
|$ +0.0001241704
|+3.40%
|60 يوم
|$ -0.0000076043
|-0.20%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lifty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.38%
-8.70%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lifty platform is delighted to present the LQT token — the native Liquidifty platform token that will act as a utility carrier within the system, allowing users and holders to gain access to a broad range of exciting and interesting features.
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A$0.0057990003
|1 LQT إلى GBP
￡0.0028812643
|1 LQT إلى EUR
€0.0034648115
|1 LQT إلى USD
$0.00364717
|1 LQT إلى MYR
RM0.0163393216
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₺0.1283439123
|1 LQT إلى JPY
¥0.5710009352
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₽0.3751843779
|1 LQT إلى INR
₹0.3100459217
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Rp58.8253143451
|1 LQT إلى PHP
₱0.2137606337
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￡E.0.1854221228
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R$0.0221383219
|1 LQT إلى CAD
C$0.0052154531
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৳0.4339767583
|1 LQT إلى NGN
₦5.6370294803
|1 LQT إلى UAH
₴0.1523058192
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Bs0.18600567
|1 LQT إلى PKR
Rs1.0108496372
|1 LQT إلى KZT
₸1.9075063817
|1 LQT إلى THB
฿0.1249885159
|1 LQT إلى TWD
NT$0.1191895156
|1 LQT إلى CHF
Fr0.0032459813
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HK$0.0283020392
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