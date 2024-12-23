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سعر Lifty (LQT) المباشر لليوم هو USD 0.00364717 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 147.01K . يتم تحديث سعر LQT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lifty الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.66 - تغيير سعر Lifty خلال اليوم هو -3.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 40.31M

أداء سعر Lifty (LQT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ -0.000127740933918224 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ +0.0001241704 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ -0.0000076043 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lifty مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000127740933918224 -3.38% 30 يوم $ +0.0001241704 +3.40% 60 يوم $ -0.0000076043 -0.20% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Lifty (LQT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lifty: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00362298$ 0.00362298 $ 0.00362298 24 ساعة مرتفع $ 0.00378036$ 0.00378036 $ 0.00378036 عالية طوال الوقت $ 1.51$ 1.51 $ 1.51 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.38% تغير السعر (7 أيام) -8.70%

معلومات سوق Lifty (LQT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: