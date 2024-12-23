سعر Lift Dollar (USDL)
سعر Lift Dollar (USDL) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.60M. يتم تحديث سعر USDL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lift Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.60
- تغيير سعر Lift Dollar خلال اليوم هو -0.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 73.61M
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خلال اليوم، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ -0.002731878928427 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ +0.0002028000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ +0.0006606000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ -0.0002433675667826 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.002731878928427
|-0.27%
|30 يوم
|$ +0.0002028000
|+0.02%
|60 يوم
|$ +0.0006606000
|+0.07%
|90 يوم
|$ -0.0002433675667826
|-0.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lift Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-0.27%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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