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سعر Lift Dollar (USDL) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 73.60M . يتم تحديث سعر USDL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lift Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 421.60 - تغيير سعر Lift Dollar خلال اليوم هو -0.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 73.61M

أداء سعر Lift Dollar (USDL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ -0.002731878928427 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ +0.0002028000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ +0.0006606000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lift Dollar مقابل USD هو $ -0.0002433675667826 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.002731878928427 -0.27% 30 يوم $ +0.0002028000 +0.02% 60 يوم $ +0.0006606000 +0.07% 90 يوم $ -0.0002433675667826 -0.02%

تحليل سعر Lift Dollar (USDL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lift Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.9914$ 0.9914 $ 0.9914 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 1.023$ 1.023 $ 1.023 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -0.27% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Lift Dollar (USDL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: