سعر Lifinity (LFNTY)
سعر Lifinity (LFNTY) المباشر لليوم هو USD 1.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LFNTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lifinity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.37K
- تغيير سعر Lifinity خلال اليوم هو +0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Lifinity مقابل USD هو $ +0.00795715 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lifinity مقابل USD هو $ +0.7076968020 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lifinity مقابل USD هو $ +0.3692873340 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lifinity مقابل USD هو $ +0.8197385580609171 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00795715
|+0.46%
|30 يوم
|$ +0.7076968020
|+40.67%
|60 يوم
|$ +0.3692873340
|+21.22%
|90 يوم
|$ +0.8197385580609171
|+89.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lifinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+0.46%
-1.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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