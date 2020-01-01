توكنوميكس life changing pill (PILL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول life changing pill (PILL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات life changing pill (PILL) Life Changing Pill is a community-driven meme coin that tokenizes the meme-coin culture that pump.fun has created. It embraces and celebrate the absurd, reality-bending, ridiculous, inspiring, cruel, generous and vast possibilities that could happen in pump.fun. It highlights the fact that every day could be a life changing day in the pump.fun "trenches". Life changing pill is an authentic narrative and aims to be the one representative of pump.fun meme-coin culture. The community engages in activities that highlight the impact pump.fun has had in the crypto space. الموقع الرسمي: https://pill.fun/ اشتر PILL الآن!

توكنوميكس life changing pill (PILL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار life changing pill (PILL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 444.35K $ 444.35K $ 444.35K إجمالي العرض: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M العرض المتداول: $ 999.36M $ 999.36M $ 999.36M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 444.35K $ 444.35K $ 444.35K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00554118 $ 0.00554118 $ 0.00554118 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00018642 $ 0.00018642 $ 0.00018642 السعر الحالي: $ 0.00044221 $ 0.00044221 $ 0.00044221 معرفة المزيد عن سعر life changing pill (PILL)

توكنوميكس life changing pill (PILL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس life changing pill (PILL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن PILL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن PILL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس PILL، استكشف السعر المباشر لتوكن PILL!

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