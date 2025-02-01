سعر life changing pill (PILL)
سعر life changing pill (PILL) المباشر لليوم هو USD 0.00207761. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.03M. يتم تحديث سعر PILL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق life changing pill الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.88M
- تغيير سعر life changing pill خلال اليوم هو -60.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M
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خلال اليوم، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ -0.003190639180606626 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003190639180606626
|-60.56%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر life changing pill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.90%
-60.56%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Life Changing Pill is a memecoin on the Solana blockchain inspired by a viral tweet from pump.fun that simply stated, "imagine a pill changed your life." This sparked a community-driven project centered around the hope of financial redemption in the volatile memecoin market. Many participants see Life Changing Pill as a potential opportunity for significant gains following a recent downturn. While it's a memecoin driven by speculation and community sentiment, there's also an underlying desire for pump.fun to officially adopt the coin, potentially adding further value and utility. This desire for adoption and the overall narrative of a "life-changing" opportunity fuels the project's current momentum. The community is actively engaged, hoping that their investment in this "pill" will indeed transform their financial futures.
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€0.0019945056
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$0.00207761
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RM0.0092453645
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₺0.074170677
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¥0.322445072
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₽0.2047900177
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₹0.180128787
|1 PILL إلى IDR
Rp34.0591748784
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₱0.1213739762
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￡E.0.1043375742
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R$0.0121332424
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C$0.0030125345
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৳0.2532398829
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₦3.2111332399
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₴0.0865947848
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Bs0.12050138
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₸1.0759111146
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