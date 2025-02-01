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سعر life changing pill (PILL) المباشر لليوم هو USD 0.00207761 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.03M . يتم تحديث سعر PILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق life changing pill الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.88M - تغيير سعر life changing pill خلال اليوم هو -60.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.61M

أداء سعر life changing pill (PILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ -0.003190639180606626 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر life changing pill مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003190639180606626 -60.56% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر life changing pill (PILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر life changing pill: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00196372$ 0.00196372 $ 0.00196372 24 ساعة مرتفع $ 0.00554118$ 0.00554118 $ 0.00554118 عالية طوال الوقت $ 0.00554118$ 0.00554118 $ 0.00554118 تغير السعر (1 ساعة) -0.90% تغير السعر (1يوم) -60.56% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق life changing pill (PILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: