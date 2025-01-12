سعر Lidya (LIDYA)
سعر Lidya (LIDYA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.64K. يتم تحديث سعر LIDYA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lidya الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.72K
- تغيير سعر Lidya خلال اليوم هو +14.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.50B
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خلال اليوم، كان سعر Lidya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lidya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lidya مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lidya مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+14.06%
|30 يوم
|$ 0
|-1.79%
|60 يوم
|$ 0
|-7.99%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lidya: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
+14.06%
+7.81%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LIDYA is a crypto asset developed by Bitci Borsa Teknoloji Anonim Limited on Bitcichain. LIDYA TOKEN is a digital asset designed to provide its holders with high-yield staking opportunities, aiming for them to earn passive income. LIDYA TOKEN holders have the chance to increase their holdings of LIDYA by taking advantage of the high-yield staking opportunities they will obtain.
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