توكنوميكس Lido Staked SOL (STSOL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Lido Staked SOL (STSOL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Lido Staked SOL (STSOL) ‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens. الموقع الرسمي: https://solana.lido.fi/ اشتر STSOL الآن!

توكنوميكس Lido Staked SOL (STSOL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Lido Staked SOL (STSOL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 22.16M $ 22.16M $ 22.16M إجمالي العرض: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K العرض المتداول: $ 106.16K $ 106.16K $ 106.16K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 22.16M $ 22.16M $ 22.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 350.04 $ 350.04 $ 350.04 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 8.65 $ 8.65 $ 8.65 السعر الحالي: $ 208.79 $ 208.79 $ 208.79 معرفة المزيد عن سعر Lido Staked SOL (STSOL)

توكنوميكس Lido Staked SOL (STSOL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Lido Staked SOL (STSOL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن STSOL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن STSOL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس STSOL، استكشف السعر المباشر لتوكن STSOL!

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