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سعر Lido Staked SOL (STSOL) المباشر لليوم هو USD 218.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.19M . يتم تحديث سعر STSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lido Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.65K - تغيير سعر Lido Staked SOL خلال اليوم هو -0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 106.16K

أداء سعر Lido Staked SOL (STSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ -0.4068465420535 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ -63.8586403800 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ +11.9728493080 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ +43.5566283522294 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.4068465420535 -0.18% 30 يوم $ -63.8586403800 -29.23% 60 يوم $ +11.9728493080 +5.48% 90 يوم $ +43.5566283522294 +24.91%

تحليل سعر Lido Staked SOL (STSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lido Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 214.62$ 214.62 $ 214.62 24 ساعة مرتفع $ 226.69$ 226.69 $ 226.69 عالية طوال الوقت $ 318.78$ 318.78 $ 318.78 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) -0.18% تغير السعر (7 أيام) -17.71%

معلومات سوق Lido Staked SOL (STSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: