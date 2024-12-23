سعر Lido Staked SOL (STSOL)
سعر Lido Staked SOL (STSOL) المباشر لليوم هو USD 218.44. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.19M. يتم تحديث سعر STSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lido Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 182.65K
- تغيير سعر Lido Staked SOL خلال اليوم هو -0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 106.16K
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خلال اليوم، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ -0.4068465420535 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ -63.8586403800 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ +11.9728493080 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lido Staked SOL مقابل USD هو $ +43.5566283522294 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.4068465420535
|-0.18%
|30 يوم
|$ -63.8586403800
|-29.23%
|60 يوم
|$ +11.9728493080
|+5.48%
|90 يوم
|$ +43.5566283522294
|+24.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lido Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
-0.18%
-17.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
‘Lido for Solana’ is a Lido-DAO governed liquid staking protocol for the Solana blockchain. Anyone who stakes their SOL tokens with Lido will be issued an on-chain representation of SOL staking position with Lido validators, called stSOL. This will allow Solana token holders to get liquidity on their staked assets which can then be traded, or further utilized as collateral in DeFi products. stSOL is the liquid token that represents your share of the total SOL pool deposited with Lido. As soon as you delegate to the pool, you receive the newly minted stSOL. Over time, as your SOL delegation accrues rewards, the value of your stSOL appreciates. There is no waiting time for receiving stSOL tokens.
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₹18,554.2936
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