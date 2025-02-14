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سعر Lido Staked Matic (STMATIC) المباشر لليوم هو USD 0.360841 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر STMATIC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lido Staked Matic الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.48K - تغيير سعر Lido Staked Matic خلال اليوم هو -3.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Lido Staked Matic (STMATIC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lido Staked Matic مقابل USD هو $ -0.0118514517471105 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lido Staked Matic مقابل USD هو $ -0.1123937443 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lido Staked Matic مقابل USD هو $ -0.1761988407 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lido Staked Matic مقابل USD هو $ -0.06237398530827056 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0118514517471105 -3.17% 30 يوم $ -0.1123937443 -31.14% 60 يوم $ -0.1761988407 -48.83% 90 يوم $ -0.06237398530827056 -14.73%

تحليل سعر Lido Staked Matic (STMATIC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lido Staked Matic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.354893$ 0.354893 $ 0.354893 24 ساعة مرتفع $ 0.374812$ 0.374812 $ 0.374812 عالية طوال الوقت $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -3.17% تغير السعر (7 أيام) +5.76%

معلومات سوق Lido Staked Matic (STMATIC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: