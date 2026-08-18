سعر Lido EarnUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Lido EarnUSD (EARNUSD) اليوم هو $ 1.024، مع تغير بنسبة 0.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EARNUSD الحالي إلى USD هو $ 1.024 لكل EARNUSD.

يحتل Lido EarnUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,989,794، مع عرض متداول قدره 28.30M EARNUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EARNUSD بين $ 1.022 (أدنى) و$ 1.028 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4.65، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.981191.

على المدى القصير، تحرك EARNUSD بمقدار +0.02% خلال الساعة الماضية و+0.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Lido EarnUSD (EARNUSD)

القيمة السوقية $ 28.99M$ 28.99M $ 28.99M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.99M$ 28.99M $ 28.99M إمداد دورة التداول 28.30M 28.30M 28.30M إجمالي العرض 28,297,450.0234889 28,297,450.0234889 28,297,450.0234889

القيمة السوقية الحالية لـ Lido EarnUSD هي $ 28.99M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ EARNUSD يبلغ 28.30M، مع إجمالي عرض 28297450.0234889. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.99M.