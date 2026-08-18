سعر Lido Earn ETH اليوم

السعر المباشر لمشروع Lido Earn ETH (EARNETH) اليوم هو $ 1,932.62، مع تغير بنسبة 1.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EARNETH الحالي إلى USD هو $ 1,932.62 لكل EARNETH.

يحتل Lido Earn ETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 165,900,918، مع عرض متداول قدره 85.84K EARNETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EARNETH بين $ 1,894.4 (أدنى) و$ 1,942.54 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,640.93، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,072.46.

على المدى القصير، تحرك EARNETH بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+1.50% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق Lido Earn ETH (EARNETH)

القيمة السوقية $ 165.90M$ 165.90M $ 165.90M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 165.90M$ 165.90M $ 165.90M إمداد دورة التداول 85.84K 85.84K 85.84K إجمالي العرض 85,842.80005070343 85,842.80005070343 85,842.80005070343

القيمة السوقية الحالية لـ Lido Earn ETH هي $ 165.90M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ EARNETH يبلغ 85.84K، مع إجمالي عرض 85842.80005070343. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 165.90M.