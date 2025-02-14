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سعر Liberty Square Filth (FLTH) المباشر لليوم هو USD 0.00449893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FLTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Liberty Square Filth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.39 - تغيير سعر Liberty Square Filth خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Liberty Square Filth (FLTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ -0.0024754561 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ -0.0026346822 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.03% 30 يوم $ -0.0024754561 -55.02% 60 يوم $ -0.0026346822 -58.56% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Liberty Square Filth (FLTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Liberty Square Filth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00449194$ 0.00449194 $ 0.00449194 24 ساعة مرتفع $ 0.00450166$ 0.00450166 $ 0.00450166 عالية طوال الوقت $ 0.261993$ 0.261993 $ 0.261993 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -8.17%

معلومات سوق Liberty Square Filth (FLTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: