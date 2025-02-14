سعر Liberty Square Filth (FLTH)
سعر Liberty Square Filth (FLTH) المباشر لليوم هو USD 0.00449893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Liberty Square Filth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 92.39
- تغيير سعر Liberty Square Filth خلال اليوم هو +0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ -0.0024754561 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ -0.0026346822 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Liberty Square Filth مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.03%
|30 يوم
|$ -0.0024754561
|-55.02%
|60 يوم
|$ -0.0026346822
|-58.56%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Liberty Square Filth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.03%
-8.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Filth (FLTH) is the official deflationary SPL token for Liberty Square, an NFT project built on the Solana blockchain. With a core emphasis on art, utility and future development; Liberty Square has successfully delivered a range of innovations to their ecosystem and community through creations ranging from media to infrastructure. FLTH serves primarily as the rewards token for the Liberty Square project and can be earned through staking NFT collectibles on-chain.
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