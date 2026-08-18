سعر Libertum اليوم

السعر المباشر لمشروع Libertum (LBM) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LBM الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LBM.

يحتل Libertum حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54,801، مع عرض متداول قدره 57.93M LBM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LBM بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00100908 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.160025، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LBM بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-6.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 140.26.

معلومات سوق Libertum (LBM)

القيمة السوقية $ 54.80K$ 54.80K $ 54.80K الحجم (24 ساعة) $ 140.26$ 140.26 $ 140.26 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 189.20K$ 189.20K $ 189.20K إمداد دورة التداول 57.93M 57.93M 57.93M إجمالي العرض 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Libertum هي $ 54.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 140.26. العرض المتداول لـ LBM يبلغ 57.93M، مع إجمالي عرض 200000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 189.20K.