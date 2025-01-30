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سعر Libertarian Dog (LIBERTA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIBERTA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Libertarian Dog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.80K - تغيير سعر Libertarian Dog خلال اليوم هو +6.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Libertarian Dog (LIBERTA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +6.91% 30 يوم $ 0 +12.25% 60 يوم $ 0 -80.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Libertarian Dog (LIBERTA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Libertarian Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.04763731$ 0.04763731 $ 0.04763731 تغير السعر (1 ساعة) +1.13% تغير السعر (1يوم) +6.91% تغير السعر (7 أيام) +2.84%

معلومات سوق Libertarian Dog (LIBERTA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: