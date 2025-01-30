سعر Libertarian Dog (LIBERTA)
سعر Libertarian Dog (LIBERTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIBERTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Libertarian Dog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 40.80K
- تغيير سعر Libertarian Dog خلال اليوم هو +6.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Libertarian Dog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+6.91%
|30 يوم
|$ 0
|+12.25%
|60 يوم
|$ 0
|-80.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Libertarian Dog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.13%
+6.91%
+2.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to $Liberta, the Libertarian Dog Coin on the Solana blockchain! Liberta is Latin and means "a woman that is freed from slavery" $Liberta is more than just a cryptocurrency; it is a movement dedicated to increasing personal freedom by challenging the traditional concept of government-issued money. Our mission is to empower individuals by replacing state-controlled currencies with money issued by citizens, fostering an environment where financial autonomy and liberty can thrive. In a world where centralized financial systems often limit our freedom, $Liberta stands as a beacon of hope and change. Built on the fast, secure, and scalable Solana blockchain, $Liberta aims to provide an alternative financial ecosystem that is both efficient and liberating. By leveraging the power of decentralization, $Liberta enables users to take control of their finances, ensuring that money serves the people, not the other way around. Join us in this revolutionary journey towards a more free and just financial world. With $Liberta, we're not just creating a new currency; we're building a community that values liberty, autonomy, and the true spirit of decentralized finance. Embrace the future with $Liberta and be a part of the change you wish to see in the world.
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