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سعر LibertAI (LTAI) المباشر لليوم هو USD 0.487157 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.99M . يتم تحديث سعر LTAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LibertAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.60K - تغيير سعر LibertAI خلال اليوم هو -3.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.32M

أداء سعر LibertAI (LTAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ -0.0161117237764909 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ -0.1398762689 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ -0.0892787788 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ +0.07239932746354754 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0161117237764909 -3.20% 30 يوم $ -0.1398762689 -28.71% 60 يوم $ -0.0892787788 -18.32% 90 يوم $ +0.07239932746354754 +17.46%

تحليل سعر LibertAI (LTAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LibertAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.482323$ 0.482323 $ 0.482323 24 ساعة مرتفع $ 0.519938$ 0.519938 $ 0.519938 عالية طوال الوقت $ 0.807171$ 0.807171 $ 0.807171 تغير السعر (1 ساعة) -0.74% تغير السعر (1يوم) -3.20% تغير السعر (7 أيام) -23.15%

معلومات سوق LibertAI (LTAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: