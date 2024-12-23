سعر LibertAI (LTAI)
سعر LibertAI (LTAI) المباشر لليوم هو USD 0.487157. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.99M. يتم تحديث سعر LTAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LibertAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.60K
- تغيير سعر LibertAI خلال اليوم هو -3.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.32M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LTAI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LTAI.
خلال اليوم، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ -0.0161117237764909 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ -0.1398762689 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ -0.0892787788 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LibertAI مقابل USD هو $ +0.07239932746354754 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0161117237764909
|-3.20%
|30 يوم
|$ -0.1398762689
|-28.71%
|60 يوم
|$ -0.0892787788
|-18.32%
|90 يوم
|$ +0.07239932746354754
|+17.46%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LibertAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.74%
-3.20%
-23.15%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LibertAI is a decentralized AI platform built on the Aleph.im decentralized cloud network. It combines AI inferences on top of confidential virtual machines (VMs) to ensure true DePIN privacy and incentivizes user feedback for LLM development. LibertAI aligns open-source AI models with transparent parameters and datasets, ensuring verifiable and confidential AI decision-making. It offers secure and private AI services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 LTAI إلى AUD
A$0.77457963
|1 LTAI إلى GBP
￡0.38485403
|1 LTAI إلى EUR
€0.46279915
|1 LTAI إلى USD
$0.487157
|1 LTAI إلى MYR
RM2.1922065
|1 LTAI إلى TRY
₺17.14305483
|1 LTAI إلى JPY
¥76.26929992
|1 LTAI إلى RUB
₽50.07486803
|1 LTAI إلى INR
₹41.37911558
|1 LTAI إلى IDR
Rp7,857.36986771
|1 LTAI إلى PHP
₱28.66431788
|1 LTAI إلى EGP
￡E.24.78654816
|1 LTAI إلى BRL
R$2.96191456
|1 LTAI إلى CAD
C$0.69663451
|1 LTAI إلى BDT
৳57.97655457
|1 LTAI إلى NGN
₦754.10929286
|1 LTAI إلى UAH
₴20.34854789
|1 LTAI إلى VES
Bs24.845007
|1 LTAI إلى PKR
Rs135.05453511
|1 LTAI إلى KZT
₸254.78798257
|1 LTAI إلى THB
฿16.6607694
|1 LTAI إلى TWD
NT$15.89593291
|1 LTAI إلى CHF
Fr0.43356973
|1 LTAI إلى HKD
HK$3.78520989
|1 LTAI إلى MAD
.د.م4.88131314