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سعر Libero Financial (LIBERO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LIBERO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Libero Financial الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.39 - تغيير سعر Libero Financial خلال اليوم هو -0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Libero Financial (LIBERO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.03% 30 يوم $ 0 -14.74% 60 يوم $ 0 -15.08% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Libero Financial (LIBERO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Libero Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01425557$ 0.01425557 $ 0.01425557 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.03% تغير السعر (7 أيام) -14.61%

معلومات سوق Libero Financial (LIBERO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: