سعر Libero Financial (LIBERO)
سعر Libero Financial (LIBERO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIBERO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Libero Financial الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.39
- تغيير سعر Libero Financial خلال اليوم هو -0.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Libero Financial مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.03%
|30 يوم
|$ 0
|-14.74%
|60 يوم
|$ 0
|-15.08%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Libero Financial: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.03%
-14.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Libero Financial is an auto-staking token that lets each token holder become a Stakeholder. With our positive rebase formula, Libero is creating a new type of elastic token, allowing $LIBERO holders to earn staking rewards just by holding. The auto staking & compounding mechanism makes 2.04% rewards per day become a fixed APY of 158,893.59% plus 226% BUSD APR passive income from Trading Volume. Libero Financial is also a DeFi 3.0 Farming as a Service protocol with Risk Free Value (RFV) funds accumulated from a portion of buy & sell fee. This fund is stored in stable coin, and bridged to multi-chain and farm at the most attracting yield farms. The profit is used to better support $Libero price floor & stability.
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