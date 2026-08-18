سعر Liberland LLD اليوم

السعر المباشر لمشروع Liberland LLD (LLD) اليوم هو $ 0.271748، مع تغير بنسبة 1.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LLD الحالي إلى USD هو $ 0.271748 لكل LLD.

يحتل Liberland LLD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 702,200، مع عرض متداول قدره 2.58M LLD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LLD بين $ 0.268731 (أدنى) و$ 0.274839 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 26.82، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.230688.

على المدى القصير، تحرك LLD بمقدار -0.03% خلال الساعة الماضية و+10.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.93.

معلومات سوق Liberland LLD (LLD)

القيمة السوقية $ 702.20K$ 702.20K $ 702.20K الحجم (24 ساعة) $ 16.93$ 16.93 $ 16.93 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 998.55K$ 998.55K $ 998.55K إمداد دورة التداول 2.58M 2.58M 2.58M إجمالي العرض 3,672,700.0 3,672,700.0 3,672,700.0

القيمة السوقية الحالية لـ Liberland LLD هي $ 702.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.93. العرض المتداول لـ LLD يبلغ 2.58M، مع إجمالي عرض 3672700.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 998.55K.