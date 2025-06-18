سعر LFGSwap Finance (LFG)
سعر LFGSwap Finance (LFG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LFGSwap Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر LFGSwap Finance خلال اليوم هو -3.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.59%
|30 يوم
|$ 0
|-43.19%
|60 يوم
|$ 0
|-24.84%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LFGSwap Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-3.59%
-21.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LFGSwap is a community-driven organization built to solve what might be called the “liquidity problem.” One could define this problem as the inability of disparate forms of liquidity to connect with markets in a decentralized way, and vice versa. While other solutions provide incrementally progressive advances toward solving the problem of liquidity, LFGSwap’s progress is intended to create a broader range of network effects. Rather than limiting itself to a single solution, LFGSwap intertwines many decentralized markets and instruments.
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