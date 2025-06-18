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سعر LFGSwap Finance (LFG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LFG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LFGSwap Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر LFGSwap Finance خلال اليوم هو -3.59% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر LFGSwap Finance (LFG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LFGSwap Finance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.59% 30 يوم $ 0 -43.19% 60 يوم $ 0 -24.84% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LFGSwap Finance (LFG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LFGSwap Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.082288$ 0.082288 $ 0.082288 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -3.59% تغير السعر (7 أيام) -21.46%

معلومات سوق LFGSwap Finance (LFG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: