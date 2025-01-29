سعر LFG (@LFG)
سعر LFG (@LFG) المباشر لليوم هو USD 0.002779. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر @LFG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LFG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 52.38K
- تغيير سعر LFG خلال اليوم هو -4.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LFG مقابل USD هو $ -0.00013134956466607 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LFG مقابل USD هو $ +0.0023442107 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LFG مقابل USD هو $ -0.0004985759 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LFG مقابل USD هو $ -0.000645363405861549 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00013134956466607
|-4.51%
|30 يوم
|$ +0.0023442107
|+84.35%
|60 يوم
|$ -0.0004985759
|-17.94%
|90 يوم
|$ -0.000645363405861549
|-18.84%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LFG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-11.68%
-4.51%
-20.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? @LFG is a BRC-20 token that will be the native token for a BRC 20 wallet and marketplace as well as an ordial wallet/market What makes your project unique? BRC 20 wallet made from the ground up with features that are not currently available in the marketplace History of your project. @LFG is a new project that launched on 5/8 What’s next for your project? Launch of wallet/marketplace is imminent What can your token be used for? lots of future interaction with the LFG.cash interface
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A$0.0044464
|1 @LFG إلى GBP
￡0.0022232
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€0.00266784
|1 @LFG إلى USD
$0.002779
|1 @LFG إلى MYR
RM0.01219981
|1 @LFG إلى TRY
₺0.09940483
|1 @LFG إلى JPY
¥0.43177323
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₽0.27403719
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₹0.24052245
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Rp44.82257437
|1 @LFG إلى PHP
₱0.16226581
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￡E.0.13956138
|1 @LFG إلى BRL
R$0.01628494
|1 @LFG إلى CAD
C$0.00400176
|1 @LFG إلى BDT
৳0.3373706
|1 @LFG إلى NGN
₦4.31520341
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₴0.11677358
|1 @LFG إلى VES
Bs0.158403
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Rs0.77428498
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₸1.43468654
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฿0.09368009
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