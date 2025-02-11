سعر LexiAI (LEXI)
سعر LexiAI (LEXI) المباشر لليوم هو USD 0.00195013. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LEXI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LexiAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.37K
- تغيير سعر LexiAI خلال اليوم هو -6.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LexiAI مقابل USD هو $ -0.000131265541690793 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LexiAI مقابل USD هو $ -0.0009108598 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LexiAI مقابل USD هو $ -0.0012900913 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LexiAI مقابل USD هو $ -0.006094618374727498 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000131265541690793
|-6.30%
|30 يوم
|$ -0.0009108598
|-46.70%
|60 يوم
|$ -0.0012900913
|-66.15%
|90 يوم
|$ -0.006094618374727498
|-75.75%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LexiAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.42%
-6.30%
-10.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lexi AI is poised to transform the crypto space by making blockchain technology and cryptocurrency trading more accessible and user-friendly, particularly for WhatsApp users. Through AI-driven solutions and intuitive tools, Lexi AI aims to simplify and enhance the user experience, empowering both new and experienced users alike. Our vision is to demystify the complexities of blockchain technology and cryptocurrency trading, offering seamless, AI-powered solutions that cater specifically to the needs of WhatsApp users. Lexi AI aims to empower both new and experienced users by providing intuitive tools that streamline their interactions with the crypto world.
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