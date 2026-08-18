سعر LeverUp MON اليوم

السعر المباشر لمشروع LeverUp MON (LVMON) اليوم هو $ 0.0208345، مع تغير بنسبة 0.92% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LVMON الحالي إلى USD هو $ 0.0208345 لكل LVMON.

يحتل LeverUp MON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,532,254، مع عرض متداول قدره 73.54M LVMON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LVMON بين $ 0.01973901 (أدنى) و$ 0.02097916 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03797289، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00134214.

على المدى القصير، تحرك LVMON بمقدار +0.68% خلال الساعة الماضية و-4.10% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.12K.

معلومات سوق LeverUp MON (LVMON)

القيمة السوقية $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M الحجم (24 ساعة) $ 2.12K$ 2.12K $ 2.12K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.53M$ 1.53M $ 1.53M إمداد دورة التداول 73.54M 73.54M 73.54M إجمالي العرض 73,543,615.94299759 73,543,615.94299759 73,543,615.94299759

القيمة السوقية الحالية لـ LeverUp MON هي $ 1.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.12K. العرض المتداول لـ LVMON يبلغ 73.54M، مع إجمالي عرض 73543615.94299759. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.53M.