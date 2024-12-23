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سعر Leverj Gluon (L2) المباشر لليوم هو USD 0.00201789 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 442.26K . يتم تحديث سعر L2 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leverj Gluon الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.72 - تغيير سعر Leverj Gluon خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 219.17M

أداء سعر Leverj Gluon (L2) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ -0.0002878935 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ -0.0003254741 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0002878935 -14.26% 60 يوم $ -0.0003254741 -16.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Leverj Gluon (L2)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leverj Gluon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.273661$ 0.273661 $ 0.273661 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -7.92%

معلومات سوق Leverj Gluon (L2)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: