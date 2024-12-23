سعر Leverj Gluon (L2)
سعر Leverj Gluon (L2) المباشر لليوم هو USD 0.00201789. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 442.26K. يتم تحديث سعر L2 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leverj Gluon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.72
- تغيير سعر Leverj Gluon خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 219.17M
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خلال اليوم، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ -0.0002878935 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ -0.0003254741 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leverj Gluon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0002878935
|-14.26%
|60 يوم
|$ -0.0003254741
|-16.12%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leverj Gluon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-7.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Leverj decentralizes the most desirable features of derivatives trading by implementing them in cryptocurrencies and eliminating points of friction. With a tight focus on derivatives trading and the supporting ecosystem, Leverj has taken the approach of defining the product first. We have built a functioning exchange with a usable UI (user interface), decentralized identity, and provable audit. We plan to decentralize the back-end and add ecosystem features that will enable large players to move into the cryptocurrency world.
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