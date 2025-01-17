سعر Leveraged stETH (XSTETH)
سعر Leveraged stETH (XSTETH) المباشر لليوم هو USD 0.882247. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leveraged stETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Leveraged stETH خلال اليوم هو -0.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ -0.0011652315511441 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ -0.2077060878 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ +0.0840645524 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ +0.286919707475153 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0011652315511441
|-0.13%
|30 يوم
|$ -0.2077060878
|-23.54%
|60 يوم
|$ +0.0840645524
|+9.53%
|90 يوم
|$ +0.286919707475153
|+48.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.17%
-0.13%
+8.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
xstETH token, also called leveraged stETH, is a decentralized, composable leveraged long stETH futures contract with a low risk of liquidations and a 0 funding fee. To create a stable-leverage pair, f(x) holds a reserve of some base token. To start, let’s consider stETH. Minted against that stETH reserve are two types of derivative tokens; one stable, and one volatile(xstETH). At all times, the total market cap of the two derivative tokens is held equal to the value of the reserve, and any derivative token can be redeemed at any time for its share of the reserve base token. The volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x- 4x, though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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