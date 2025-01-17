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سعر Leveraged stETH (XSTETH) المباشر لليوم هو USD 0.882247 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XSTETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leveraged stETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Leveraged stETH خلال اليوم هو -0.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leveraged stETH (XSTETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ -0.0011652315511441 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ -0.2077060878 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ +0.0840645524 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged stETH مقابل USD هو $ +0.286919707475153 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0011652315511441 -0.13% 30 يوم $ -0.2077060878 -23.54% 60 يوم $ +0.0840645524 +9.53% 90 يوم $ +0.286919707475153 +48.20%

تحليل سعر Leveraged stETH (XSTETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged stETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.845436$ 0.845436 $ 0.845436 24 ساعة مرتفع $ 0.891401$ 0.891401 $ 0.891401 عالية طوال الوقت $ 1.28$ 1.28 $ 1.28 تغير السعر (1 ساعة) -0.17% تغير السعر (1يوم) -0.13% تغير السعر (7 أيام) +8.00%

معلومات سوق Leveraged stETH (XSTETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: