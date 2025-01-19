سعر Leveraged frxETH (XFRXETH)
سعر Leveraged frxETH (XFRXETH) المباشر لليوم هو USD 0.848709. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leveraged frxETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Leveraged frxETH خلال اليوم هو -9.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ -0.0929673505568447 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ +0.0126695279 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ +0.0111845418 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ +0.2133621446116613 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0929673505568447
|-9.95%
|30 يوم
|$ +0.0126695279
|+1.49%
|60 يوم
|$ +0.0111845418
|+1.32%
|90 يوم
|$ +0.2133621446116613
|+33.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged frxETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.51%
-9.95%
-5.36%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The xfrxETH token, also called leveraged frxETH, is a decentralized, composable leveraged long frxETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. As the price of the reserve token varies, so too does the amount of base token a user may redeem for each of the stable and volatile tokens. The stable token is held fixed at a USD value of $1, so as the price of stETH in the reserve rises, the volatile token price rises at a multiple rate of stETH. Based on the performance of xETH, this multiple generally varies between 1.5x — 4x though though it can rise as high as 4.3X before the protocol responds to limit it.
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