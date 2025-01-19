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سعر Leveraged frxETH (XFRXETH) المباشر لليوم هو USD 0.848709 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XFRXETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leveraged frxETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Leveraged frxETH خلال اليوم هو -9.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leveraged frxETH (XFRXETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ -0.0929673505568447 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ +0.0126695279 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ +0.0111845418 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged frxETH مقابل USD هو $ +0.2133621446116613 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0929673505568447 -9.95% 30 يوم $ +0.0126695279 +1.49% 60 يوم $ +0.0111845418 +1.32% 90 يوم $ +0.2133621446116613 +33.58%

تحليل سعر Leveraged frxETH (XFRXETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged frxETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.826333$ 0.826333 $ 0.826333 24 ساعة مرتفع $ 0.959929$ 0.959929 $ 0.959929 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -9.95% تغير السعر (7 أيام) -5.36%

معلومات سوق Leveraged frxETH (XFRXETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: