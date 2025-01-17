سعر Leveraged ezETH (XEZETH)
سعر Leveraged ezETH (XEZETH) المباشر لليوم هو USD 0.54533. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XEZETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leveraged ezETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Leveraged ezETH خلال اليوم هو -0.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XEZETH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XEZETH.
خلال اليوم، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ -0.001463334949782 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ -0.1110060660 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ +0.0579899559 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ +0.14226582092367287 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001463334949782
|-0.26%
|30 يوم
|$ -0.1110060660
|-20.35%
|60 يوم
|$ +0.0579899559
|+10.63%
|90 يوم
|$ +0.14226582092367287
|+35.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged ezETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.16%
-0.26%
+6.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The xezETH token, also called leveraged ezETH, is a decentralized, composable leveraged long ezETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xezETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Renzo's ezETH. Hence, xezETH was born.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 XEZETH إلى AUD
A$0.8779813
|1 XEZETH إلى GBP
￡0.4417173
|1 XEZETH إلى EUR
€0.5289701
|1 XEZETH إلى USD
$0.54533
|1 XEZETH إلى MYR
RM2.453985
|1 XEZETH إلى TRY
₺19.3755749
|1 XEZETH إلى JPY
¥84.7660952
|1 XEZETH إلى RUB
₽56.5070946
|1 XEZETH إلى INR
₹47.2146714
|1 XEZETH إلى IDR
Rp8,939.8346352
|1 XEZETH إلى PHP
₱31.9617913
|1 XEZETH إلى EGP
￡E.27.484632
|1 XEZETH إلى BRL
R$3.2992465
|1 XEZETH إلى CAD
C$0.7852752
|1 XEZETH إلى BDT
৳66.3012214
|1 XEZETH إلى NGN
₦848.097216
|1 XEZETH إلى UAH
₴23.0020194
|1 XEZETH إلى VES
Bs29.44782
|1 XEZETH إلى PKR
Rs152.1143502
|1 XEZETH إلى KZT
₸289.297565
|1 XEZETH إلى THB
฿18.7866185
|1 XEZETH إلى TWD
NT$17.9468103
|1 XEZETH إلى CHF
Fr0.4962503
|1 XEZETH إلى HKD
HK$4.2426674
|1 XEZETH إلى MAD
.د.م5.4860198