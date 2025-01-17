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سعر Leveraged ezETH (XEZETH) المباشر لليوم هو USD 0.54533 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XEZETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leveraged ezETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Leveraged ezETH خلال اليوم هو -0.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leveraged ezETH (XEZETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ -0.001463334949782 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ -0.1110060660 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ +0.0579899559 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged ezETH مقابل USD هو $ +0.14226582092367287 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001463334949782 -0.26% 30 يوم $ -0.1110060660 -20.35% 60 يوم $ +0.0579899559 +10.63% 90 يوم $ +0.14226582092367287 +35.30%

تحليل سعر Leveraged ezETH (XEZETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged ezETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.524201$ 0.524201 $ 0.524201 24 ساعة مرتفع $ 0.550666$ 0.550666 $ 0.550666 عالية طوال الوقت $ 0.750463$ 0.750463 $ 0.750463 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -0.26% تغير السعر (7 أيام) +6.19%

معلومات سوق Leveraged ezETH (XEZETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: