سعر Leveraged eETH (XEETH)
سعر Leveraged eETH (XEETH) المباشر لليوم هو USD 1.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XEETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leveraged eETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Leveraged eETH خلال اليوم هو -0.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ -0.001825326701496 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ -0.2688187140 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ +0.1734627180 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ +0.6123194102810942 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.001825326701496
|-0.14%
|30 يوم
|$ -0.2688187140
|-21.85%
|60 يوم
|$ +0.1734627180
|+14.10%
|90 يوم
|$ +0.6123194102810942
|+99.13%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged eETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.18%
-0.14%
+6.90%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The xeETH token, also called leveraged eETH, is a decentralized, composable leveraged long eETH futures contract with a low risk of liquidations and 0 funding fee (and in extreme cases, xETH minters can earn fees). It’s a token to amplify your gains on a long-term bet on ETH price growth. rUSD is a stablecoin that uses the same mechanism as fxUSD, but with its reserve comprised of only ETH Liquid Restaking Tokens (LRT), starting with Ether.fi’s eETH. Hence, xeETH was born.
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