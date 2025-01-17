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سعر Leveraged eETH (XEETH) المباشر لليوم هو USD 1.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XEETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leveraged eETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Leveraged eETH خلال اليوم هو -0.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leveraged eETH (XEETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ -0.001825326701496 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ -0.2688187140 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ +0.1734627180 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged eETH مقابل USD هو $ +0.6123194102810942 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.001825326701496 -0.14% 30 يوم $ -0.2688187140 -21.85% 60 يوم $ +0.1734627180 +14.10% 90 يوم $ +0.6123194102810942 +99.13%

تحليل سعر Leveraged eETH (XEETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged eETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 24 ساعة مرتفع $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 عالية طوال الوقت $ 1.74$ 1.74 $ 1.74 تغير السعر (1 ساعة) -0.18% تغير السعر (1يوم) -0.14% تغير السعر (7 أيام) +6.90%

معلومات سوق Leveraged eETH (XEETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: