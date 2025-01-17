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سعر Leveraged CVX (XCVX) المباشر لليوم هو USD 2.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XCVX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leveraged CVX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Leveraged CVX خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leveraged CVX (XCVX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ +0.00620151 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ -0.4267707570 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ +3.4675820550 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ +1.3619776575140828 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00620151 +0.31% 30 يوم $ -0.4267707570 -21.02% 60 يوم $ +3.4675820550 +170.82% 90 يوم $ +1.3619776575140828 +203.88%

تحليل سعر Leveraged CVX (XCVX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged CVX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.98$ 1.98 $ 1.98 24 ساعة مرتفع $ 2.13$ 2.13 $ 2.13 عالية طوال الوقت $ 3.73$ 3.73 $ 3.73 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) +13.72%

معلومات سوق Leveraged CVX (XCVX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: