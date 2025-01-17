سعر Leveraged CVX (XCVX)
سعر Leveraged CVX (XCVX) المباشر لليوم هو USD 2.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XCVX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leveraged CVX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Leveraged CVX خلال اليوم هو +0.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ +0.00620151 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ -0.4267707570 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ +3.4675820550 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leveraged CVX مقابل USD هو $ +1.3619776575140828 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00620151
|+0.31%
|30 يوم
|$ -0.4267707570
|-21.02%
|60 يوم
|$ +3.4675820550
|+170.82%
|90 يوم
|$ +1.3619776575140828
|+203.88%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leveraged CVX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
0.00%
+0.31%
+13.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
f(x) splits CVX into a mix of 0-volatility “floating stablecoins” cvxUSD and high-volatility “leveraged” tokens xCVX. Users can supply CVX to mint either one. cvxUSD is a stablecoin based on CVX that allows users to earn the native staking yield from Convex Finance. Users can stake cvxUSD to stability pools to earn CVX staking yield while remaining pegged to the dollar. On the volatility side, like what f(x) did, xCVX offers up to 3x leverage on CVX with no funding costs or liquidation risk.
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