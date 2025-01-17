سعر Leverage WBTC (XWBTC)
سعر Leverage WBTC (XWBTC) المباشر لليوم هو USD 2.26. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر XWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leverage WBTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Leverage WBTC خلال اليوم هو +3.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ +0.067166 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ -0.2056166080 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ +0.4599061580 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ +1.1549334439588148 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.067166
|+3.08%
|30 يوم
|$ -0.2056166080
|-9.09%
|60 يوم
|$ +0.4599061580
|+20.35%
|90 يوم
|$ +1.1549334439588148
|+104.51%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leverage WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.45%
+3.08%
+12.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
btcUSD offers the perfectly pegged, zero-beta USD stablecoin-with-awesome-yields experience that f(x) users love, while xWBTC brings the expected leverage long BTC excitement. With the added bonus that since btcUSD kicks in at a 120% collateral ratio, xWBTC’s effective leverage ratio can get up to 5.6x leverage! The key difference with WBTC is that, since it has no built-in yield, xWBTC holders pay a competitive funding rate for the leveraged price exposure. As with all other f tokens, holding btcUSD is free, and farming with it in the stability pool is lucrative. The funding rate of xWBTC will simply track the borrowing rate of crvUSD against WBTC. Revenue is treated in the same way as any other reserve yield in f(x); it is divided evenly between the stability pool and the protocol (as revenue). WBTC flowing to the protocol is further subdivided, with 75% being paid to veFXN holders and 25% to the protocol treasury.
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A$3.6386
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€2.1922
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₺80.2978
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₹195.6708
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￡E.113.904
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₦3,514.752
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₴95.3268
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Rs630.4044
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₸1,198.93
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