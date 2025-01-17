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سعر Leverage WBTC (XWBTC) المباشر لليوم هو USD 2.26 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر XWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leverage WBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Leverage WBTC خلال اليوم هو +3.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Leverage WBTC (XWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ +0.067166 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ -0.2056166080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ +0.4599061580 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leverage WBTC مقابل USD هو $ +1.1549334439588148 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.067166 +3.08% 30 يوم $ -0.2056166080 -9.09% 60 يوم $ +0.4599061580 +20.35% 90 يوم $ +1.1549334439588148 +104.51%

تحليل سعر Leverage WBTC (XWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leverage WBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 2.14$ 2.14 $ 2.14 24 ساعة مرتفع $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 عالية طوال الوقت $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 تغير السعر (1 ساعة) +0.45% تغير السعر (1يوم) +3.08% تغير السعر (7 أيام) +12.99%

معلومات سوق Leverage WBTC (XWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: