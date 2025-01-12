سعر Lever Network (LEV)
سعر Lever Network (LEV) المباشر لليوم هو USD 0.00208472. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.96K. يتم تحديث سعر LEV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Lever Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.51
- تغيير سعر Lever Network خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 14.85M
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خلال اليوم، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ -0.0000438781 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ +0.0000951714 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ -0.0003067219912376486 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.04%
|30 يوم
|$ -0.0000438781
|-2.10%
|60 يوم
|$ +0.0000951714
|+4.57%
|90 يوم
|$ -0.0003067219912376486
|-12.82%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Lever Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.04%
+2.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lever Network enables lending and borrowing using smart contracts which are open source. Lever Network does not take custody of tokens and is only a peer to peer marketplace for lenders and borrowers. Lever Network uses partner exchanges (Uniswap and Sushi Exchange) for placing a trade. There is a gas delegation fee which the platform might charge on some or all of the transactions. This is only to reimburse the relayers the charge of relaying the transaction onto the blockchain.
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