احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LEV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LEV.

سعر Lever Network (LEV) المباشر لليوم هو USD 0.00208472 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 30.96K . يتم تحديث سعر LEV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Lever Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.51 - تغيير سعر Lever Network خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 14.85M

أداء سعر Lever Network (LEV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ -0.0000438781 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ +0.0000951714 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Lever Network مقابل USD هو $ -0.0003067219912376486 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.04% 30 يوم $ -0.0000438781 -2.10% 60 يوم $ +0.0000951714 +4.57% 90 يوم $ -0.0003067219912376486 -12.82%

تحليل سعر Lever Network (LEV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Lever Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0020832$ 0.0020832 $ 0.0020832 24 ساعة مرتفع $ 0.00208772$ 0.00208772 $ 0.00208772 عالية طوال الوقت $ 2.7$ 2.7 $ 2.7 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) +2.61%

معلومات سوق Lever Network (LEV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: