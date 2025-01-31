احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SLVLUSD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SLVLUSD.

سعر Level Staked USD (SLVLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.034 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SLVLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Level Staked USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K - تغيير سعر Level Staked USD خلال اليوم هو -0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Level Staked USD (SLVLUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ -0.00163171945777 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00163171945777 -0.15% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Level Staked USD (SLVLUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Level Staked USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.033$ 1.033 $ 1.033 24 ساعة مرتفع $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 عالية طوال الوقت $ 1.038$ 1.038 $ 1.038 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -0.15% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Level Staked USD (SLVLUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: