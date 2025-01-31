سعر Level Staked USD (SLVLUSD)
سعر Level Staked USD (SLVLUSD) المباشر لليوم هو USD 1.034. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLVLUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Level Staked USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.97K
- تغيير سعر Level Staked USD خلال اليوم هو -0.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ -0.00163171945777 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Level Staked USD مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00163171945777
|-0.15%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Level Staked USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-0.15%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Level USD (lvlUSD) is a liquid restaked dollar: a yield-bearing, cross-chain dollar token that's fully collateralized by restaked stablecoins. Staked Level USD (slvlUSD) is a yield-accruing receipt token that users receive when they staked their lvlUSD. Before, stablecoin users couldn't earn restaking yields. lvlUSD offers a solution for those who want to earn restaking yields without being exposed to the price of ETH or BTC. In addition to earning multiple yields from decentralized networks at the same time, lvlUSD can be used across DeFi for trading, lending, collateral, and speculation.
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|1 SLVLUSD إلى AUD
A$1.6544
|1 SLVLUSD إلى GBP
￡0.8272
|1 SLVLUSD إلى EUR
€0.99264
|1 SLVLUSD إلى USD
$1.034
|1 SLVLUSD إلى MYR
RM4.55994
|1 SLVLUSD إلى TRY
₺37.0689
|1 SLVLUSD إلى JPY
¥159.26702
|1 SLVLUSD إلى RUB
₽101.76628
|1 SLVLUSD إلى INR
₹89.58576
|1 SLVLUSD إلى IDR
Rp16,950.81696
|1 SLVLUSD إلى PHP
₱60.3856
|1 SLVLUSD إلى EGP
￡E.51.92748
|1 SLVLUSD إلى BRL
R$6.06958
|1 SLVLUSD إلى CAD
C$1.48896
|1 SLVLUSD إلى BDT
৳126.12732
|1 SLVLUSD إلى NGN
₦1,598.14006
|1 SLVLUSD إلى UAH
₴43.21086
|1 SLVLUSD إلى VES
Bs58.938
|1 SLVLUSD إلى PKR
Rs288.34124
|1 SLVLUSD إلى KZT
₸536.58396
|1 SLVLUSD إلى THB
฿34.78376
|1 SLVLUSD إلى TWD
NT$34.02894
|1 SLVLUSD إلى CHF
Fr0.9306
|1 SLVLUSD إلى HKD
HK$8.05486
|1 SLVLUSD إلى MAD
.د.م10.37102