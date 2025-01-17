سعر Level Governance (LGO)
سعر Level Governance (LGO) المباشر لليوم هو USD 85,809. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Level Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.14
- تغيير سعر Level Governance خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ -1,660.30454946918 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ -16,776.9294732000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ -16,851.6004650000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ +88.03003195256 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1,660.30454946918
|-1.89%
|30 يوم
|$ -16,776.9294732000
|-19.55%
|60 يوم
|$ -16,851.6004650000
|-19.63%
|90 يوم
|$ +88.03003195256
|+0.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Level Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.26%
-1.89%
-18.97%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Level Finance is a decentralized perpetual exchange on the BNB Chain focused on delivering highly effective risk management along with first of a kind liquidity solution using original code designed from the ground up. Level's architecture facilitates direct market access to programmatic pools of liquidity, enabling capital-efficient hedging with near-zero market impact for traders looking to protect their gains while seamlessly creating a yield-bearing instrument for asset owners looking to earn passive income on their crypto holdings.
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