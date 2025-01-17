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سعر Level Governance (LGO) المباشر لليوم هو USD 85,809 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر LGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Level Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.14 - تغيير سعر Level Governance خلال اليوم هو -1.89% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Level Governance (LGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ -1,660.30454946918 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ -16,776.9294732000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ -16,851.6004650000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Level Governance مقابل USD هو $ +88.03003195256 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1,660.30454946918 -1.89% 30 يوم $ -16,776.9294732000 -19.55% 60 يوم $ -16,851.6004650000 -19.63% 90 يوم $ +88.03003195256 +0.10%

تحليل سعر Level Governance (LGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Level Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 85,614$ 85,614 $ 85,614 24 ساعة مرتفع $ 88,555$ 88,555 $ 88,555 عالية طوال الوقت $ 488,002$ 488,002 $ 488,002 تغير السعر (1 ساعة) -0.26% تغير السعر (1يوم) -1.89% تغير السعر (7 أيام) -18.97%

معلومات سوق Level Governance (LGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: