سعر Let that sink in (SINK)
سعر Let that sink in (SINK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.14K. يتم تحديث سعر SINK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Let that sink in الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.27K
- تغيير سعر Let that sink in خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 799.92M
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خلال اليوم، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.50%
|30 يوم
|$ 0
|-38.14%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Let that sink in: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
+0.50%
-18.57%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem.
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