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سعر Let that sink in (SINK) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 179.14K . يتم تحديث سعر SINK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Let that sink in الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 145.27K - تغيير سعر Let that sink in خلال اليوم هو +0.50% - لديه عرض متداول بقيمة USD 799.92M

أداء سعر Let that sink in (SINK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Let that sink in مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.50% 30 يوم $ 0 -38.14% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Let that sink in (SINK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Let that sink in: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00507815$ 0.00507815 $ 0.00507815 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) +0.50% تغير السعر (7 أيام) -18.57%

معلومات سوق Let that sink in (SINK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: