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سعر Let me do it for you (NOSE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.92K . يتم تحديث سعر NOSE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Let me do it for you الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.28 - تغيير سعر Let me do it for you خلال اليوم هو -5.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 974.57M

أداء سعر Let me do it for you (NOSE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.00% 30 يوم $ 0 -93.07% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Let me do it for you (NOSE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Let me do it for you: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0023184$ 0.0023184 $ 0.0023184 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -5.00% تغير السعر (7 أيام) -30.13%

معلومات سوق Let me do it for you (NOSE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: