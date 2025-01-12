سعر Let me do it for you (NOSE)
سعر Let me do it for you (NOSE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.92K. يتم تحديث سعر NOSE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Let me do it for you الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 119.28
- تغيير سعر Let me do it for you خلال اليوم هو -5.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 974.57M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NOSE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NOSE.
خلال اليوم، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Let me do it for you مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.00%
|30 يوم
|$ 0
|-93.07%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Let me do it for you: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-5.00%
-30.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by the globally viral TikTok meme, $NOSE captures the heart of internet culture and community. At its core, $NOSE represents the iconic "Let me do it for you" meme featuring the lovable borzoi dog with an exceptionally long nose. This meme isn’t just about a quirky image—it embodies a spirit of determination, selflessness, and humor. The borzoi's long nose symbolizes its ability to tackle challenges and "reach" goals that seem impossible, all while bringing a smile to people's faces.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NOSE إلى AUD
A$--
|1 NOSE إلى GBP
￡--
|1 NOSE إلى EUR
€--
|1 NOSE إلى USD
$--
|1 NOSE إلى MYR
RM--
|1 NOSE إلى TRY
₺--
|1 NOSE إلى JPY
¥--
|1 NOSE إلى RUB
₽--
|1 NOSE إلى INR
₹--
|1 NOSE إلى IDR
Rp--
|1 NOSE إلى PHP
₱--
|1 NOSE إلى EGP
￡E.--
|1 NOSE إلى BRL
R$--
|1 NOSE إلى CAD
C$--
|1 NOSE إلى BDT
৳--
|1 NOSE إلى NGN
₦--
|1 NOSE إلى UAH
₴--
|1 NOSE إلى VES
Bs--
|1 NOSE إلى PKR
Rs--
|1 NOSE إلى KZT
₸--
|1 NOSE إلى THB
฿--
|1 NOSE إلى TWD
NT$--
|1 NOSE إلى CHF
Fr--
|1 NOSE إلى HKD
HK$--
|1 NOSE إلى MAD
.د.م--