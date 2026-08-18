سعر LESTER by Virtuals اليوم

السعر المباشر لمشروع LESTER by Virtuals (LESTER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LESTER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LESTER.

يحتل LESTER by Virtuals حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 48,071، مع عرض متداول قدره 1.00B LESTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LESTER بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00477824، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LESTER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-0.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق LESTER by Virtuals (LESTER)

القيمة السوقية $ 48.07K$ 48.07K $ 48.07K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.07K$ 48.07K $ 48.07K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LESTER by Virtuals هي $ 48.07K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LESTER يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.07K.