سعر LERNITAS (2192)
سعر LERNITAS (2192) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر 2192 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LERNITAS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.19
- تغيير سعر LERNITAS خلال اليوم هو +0.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر LERNITAS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LERNITAS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LERNITAS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LERNITAS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.17%
|30 يوم
|$ 0
|-14.94%
|60 يوم
|$ 0
|-54.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LERNITAS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.01%
+0.17%
-3.55%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
keng uv enchen spartir. derfindor of sinfetiks. 2192.
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