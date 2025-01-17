سعر Leonidasbilic (LIO)
سعر Leonidasbilic (LIO) المباشر لليوم هو USD 0.01190642. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر LIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leonidasbilic الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.18
- تغيير سعر Leonidasbilic خلال اليوم هو -0.11%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Leonidasbilic مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leonidasbilic مقابل USD هو $ -0.0009435218 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leonidasbilic مقابل USD هو $ +0.0017824017 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leonidasbilic مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.11%
|30 يوم
|$ -0.0009435218
|-7.92%
|60 يوم
|$ +0.0017824017
|+14.97%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leonidasbilic: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.11%
+4.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
WHAT IS Leonidasbilic? LIO Sports is a Swiss startup that seeks the integration of new technologies with soccer,seeking to create a fairer, more competitive and productive environment. Formed by advertisers,computer engineers and lawyers, it has closely followed blockchain development worldwide.We are passionate for soccer and we have been presenting our solution in a passionate way in events,pitches, startups roundtables and LIO Sports was selected as one of 20 finalists among 700 competitors. The pitch presentation happened in the Future Blockchain Summit 2022 in Dubai. Use new technologies to create a soccer’s scenario of high performance and equality.Cryptocurrencies, coins, and tokens that are connected to the sports industry.
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