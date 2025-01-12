سعر Leonard The Lizard (LENNI)
سعر Leonard The Lizard (LENNI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.98K. يتم تحديث سعر LENNI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Leonard The Lizard الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.03
- تغيير سعر Leonard The Lizard خلال اليوم هو +1.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.08%
|30 يوم
|$ 0
|-22.96%
|60 يوم
|$ 0
|-22.81%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Leonard The Lizard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.03%
+1.08%
-11.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LENNi, member of the council
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