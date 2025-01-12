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سعر Leonard The Lizard (LENNI) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 12.98K . يتم تحديث سعر LENNI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Leonard The Lizard الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 215.03 - تغيير سعر Leonard The Lizard خلال اليوم هو +1.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Leonard The Lizard (LENNI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Leonard The Lizard مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.08% 30 يوم $ 0 -22.96% 60 يوم $ 0 -22.81% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Leonard The Lizard (LENNI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Leonard The Lizard: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.03% تغير السعر (1يوم) +1.08% تغير السعر (7 أيام) -11.98%

معلومات سوق Leonard The Lizard (LENNI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: